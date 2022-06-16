رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن تلقيه دعوة للقاء عقيلة صالح في القاهرة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه تلقى دعوة من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لإجراء زيارة إلى القاهرة، وذلك للقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.



وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، ذكر «المشري» أنه يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.



وأكد في بيانه أن «الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً».



وانعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وذلك للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020.



وتنعقد الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام باستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية، وبحضور ورعاية البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.



ويأتي احتضان القاهرة للاجتماعات في إطار الرؤية المصرية الداعم للحل الليبي – الليبي، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، والتأكيد على انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتأكيد على دعم القاهرة للتوافقات بين الليبيين للتوصل لحل بتوافق ليبي – ليبي.