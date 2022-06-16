تفحم 3 جثث وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتي نقل بالوادي الجديد

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم مساء أمس الأربعاء، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران بهما بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

كان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط بين سيارة نصف نقل، وسيارة نقل ثقيل واشتعال النيران بهما.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 جثث نتيجة تفحهم وإصابة آثنين آخرين جارٍ تحديد هويتهم.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.