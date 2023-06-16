سيدة تضع مولودها الأول داخل سيارة إسعاف بالشرقية

تمكن أحد المسعفين في محافظة الشرقية، من مساعدة سيدة على وضع مولودها الأول في عملية ولادة طبيعية داخل سيارة إسعاف أثناء نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ونجح المسعف رضا السيد البدوي، الذي كان في سيارة الإسعاف التي يقودها فني القيادة محمد فاروق محمد، في تقديم يد العون لزوجة شابة كانت على وشك أن تضع مولودها الأول، حيث جاءت آلام الولادة للزوجة الشاب داخل منزلها في قرية تابعة لمركز الزقازيق، وحينها طلب زوجها الإسعاف.

وحضرت سيارة الإسعاف على الفور وتم نقل السيدة من مسكنها إلى السيارة في طريقها إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، لكن في الطريق تلاحظ للمسعف أن السيدة قد بدأت ولادتها بالفعل وأن رأس الطفل قد خرجت، ما يدل على علامات الولادة الطبيعية، فشرع في مساعدتها وتهدئتها حتى أتمت ولادتها، وبعدها أخذ في خبط الطفل بضربات حنونة على ظهره حتى صرخ الطفل معلنًا قدومه إلى الدنيا.

واطمأن المسعف على العلامات الحيوية للأم وطفلها وتم توصيلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وهناك تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.