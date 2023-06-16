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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص وسيدة؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة.

بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وباستهداف العقار، أمكن ضبط إحدى السيدات "مالكة العقار" و3 آخرين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها متر بعمق 5 أمتار، وقطعة من الحجر يشتبه فى أثريته، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.