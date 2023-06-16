قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، إن الحلف يقترب من إقرار أول خطط دفاعية منذ الحرب الباردة.



وكان مصدران قد قالا لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء الدفاع بحلف شمال الأطلسي في بروكسل فشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخطط الدفاعية.



وأوضح مسئول أمريكي بارز أنه "بينما لم تتم الموافقة رسميا على الخطط الإقليمية، فإننا نتوقع أن تكون تلك الخطط جزءا من سلسلة الأهداف القابلة للتحقيق في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في يوليو".



وقال دبلوماسي بالحلف، إن تركيا اعترضت على الصياغة، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى حل قبل انعقاد قمة الحلف في فيلنيوس.