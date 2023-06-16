صافرة ألمانية لمباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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سيدير الحكم الألماني فيليكس زواير، يوم الأحد المقبل، نهائي دوري الأمم الأوروبية بين كرواتيا وإسبانيا في روتردام، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة.

وسيتولى الألماني ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، بالإضافة إلى الإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

وسيعاون زواير الألمانيان ستيفان لوب وماركو أشمولر كحكمين مساعدين، والسلوفاكي إيفان كروزليال كحكم رابع.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الإيطالي (2-1)، والمنتخب الكرواتي بفوزه على منافسه الهولندي (2-4) في الوقت الإضافي.