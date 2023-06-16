13 مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء يتنافسون على 7 مقاعد

تنطلق انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، غدا، داخل مقرات بمدن (طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، رأس سدر)، لاختيار 7 مرشحين من إجمالي 13 مرشحًا من جميع فئات المجتمع السيناوي خلال قائمتين.

ولأول مرة تكون المنافسة شرسة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، خاصة بعد حالة الانقسام الحادة التي شهدتها الغرفة التجارية خلال الدورة الأخيرة برئاسة هشام خضير، حيث جرى حراك كبير وصل للشارع السيناوي، مما جعل الأحزاب السياسية تدفع بمرشحين أقوياء من أعضائها الذين يتميزون بشعبية كبيرة وسمعة طيبة بين التجار.

وضمت القائمة الأولى، الدكتور حاتم السيد رئيس جمعية السوق القديم، وحنا رمسيس تاجر بمدينة دهب، وسليمان جمعة عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعادل النجار تاجر بمدينة طور سيناء، ومحمد ربيع عضو حزب الوفد، والمهندس محمد عبد الله أمين، تنظيم حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ ومحمد عبده حامد تاجر.

بينما يترأس القائمة الثانية هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، والذي ينافس من أجل البقاء، قد لعبت القائمة الثانية علي ترك حرية الاختيار لمقعد، وشكلت القائمة من 6 مرشحين فقط، أبرزهم عوض الباشا الذي يتمتع بشعبية كبيرة في طور سيناء، وخالد الرويعي الذي يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب بشارع المنشية بطور سيناء، وعيد محمد التاجر بسوق الطور القديم، وهيثم بو عشبه، والشاب مصطفى الفايد الذي يعول على شباب التجار.

ويدعم حزب مستقبل وطن، حزب الوفد القائمة الأولى، بينما فضل حزب "حماة الوطن" أن يكون على الحياد.