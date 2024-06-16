أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن المحافظين سوف يتكبدون خسائر في الانتخابات العامة البريطانية المقبلة

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نٌشرت في الصحف البريطانية اليوم الأحد أن حزب المحافظين الذين ينتمى له رئيس الوزراء ريشي سوناك في طريقه لتكبد خسائر تاريخية في الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا أجرته هيئة سورافشن ونشرته صحيفة تايمز اليوم توقع فوز حزب العمال المعارض بأغلبية تقدر بـ 262 مقعدا في البرلمان، في حين سوف يحصل المحافظون على 72 مقعدا فقط.

وأظهر استطلاع وكالة أوبنيوم الذي نشرته صحيفة ذا أوبزرفر تقدم حزب العمال بواقع 17 نقطة، في حين توقعت شركة سافانتا " انقراضا انتخابيا" لحزب سوناك في الاستطلاع الذي أجرى لصالح صحيفة صنداي تيلجراف.