40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أدى 40 ألف فلسطيني، اليوم ، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى ، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصلين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن نحو 40 آلاف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

كما أدى ثمانية آلاف فلسطيني صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل التشديدات وعراقيل الاحتلال المفروضة على الحرم، ومحيطه.

وقال مدير أوقاف الخليل، إن الآلاف وصلوا إلى الحرم الابراهيمي وساحاته الخارجية لأداة صلاة العيد، رغم تضييقات الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال عززت من انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المصلين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي.

ومنذ عام 1994، فرض الاحتلال الإسرائيلي تقسيما على الحرم الإبراهيمي بواقع 63 % لليهود و37 % للمسلمين، بعد أن ارتكب أحد المستعمرين مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا.

ويفتح الاحتلال الحرم بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة 27 منه، وصلاة عيدي الفطر والأضحى، وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.

ويقع الحرم في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، ويضم أضرحة الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية روجيب ومخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للنار، وانتشار واسع داخل محيط المخيم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة بيت ريما غرب رام الله، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، مساكن الفلسطينيين في منطقة الجوبية بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المساكن في تجمع الجوبية بالأغوار الشمالية، واعتدت على السكان.