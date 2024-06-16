رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين مستعدة لمواصلة التعاون في مجال حماية الباندا مع كانبرا

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع أستراليا في مجال حماية الباندا والأبحاث المتعلقة بها، وإنها تأمل في أن تظل أستراليا دائما موطنا صديقا للباندا العملاقة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وجاءت تصريحات لي خلال زيارته صباح اليوم لحديقة حيوان أديليد، المسؤولة عن التعاون بين الصين وأستراليا في مجال حماية الباندا والأبحاث المتعلقة بها. وقد استضافت الحديقة "وانج وانج" و"فو ني"، زوج الباندا العملاقة الوحيد الموجود في نصف الكرة الجنوبي.

ومن المقرر أن يعود زوج الباندا إلى الصين هذا العام، وفقا لما اتفق عليه الجانبان، بحسب لي.

جدير بالذكر أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني هي الأولى التي يقوم بها أحد كبار قادة بكين إلى أستراليا منذ عام 2017، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الأمنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المقرر أن يتوجه المسؤول الثاني في بكين، إلى العاصمة الوطنية كانبرا لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، غدا الاثنين. ومن المتوقع أن يزور لي في بيرث مشروعا كبيرا للمعادن، له علاقات بشركات صينية