ترامب يلتقي آخر رهينة أمريكي محرر من غزة في البيت الأبيض

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب اليوم الخميس في البيت الأبيض، عيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكي كان محتجزا في غزة وأُفرج عنه في مايو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "الرئيس والسيدة الأولى التقيا العديد من الرهائن المفرج عنهم من غزة، ويتطلعان بشدة إلى لقاء عيدان ألكسندر وعائلته في المكتب البيضاوي غدا (الخميس)".

ويبلغ ألكسندر من العمر 21 عاما، وهو أمريكي-إسرائيلي من ولاية نيوجيرسي، وكان قد انتقل إلى إسرائيل عام 2022 بعد إنهاء دراسته الثانوية والتحق بالخدمة العسكرية هناك.

وأطلقت حركة حماس سراح ألكسندر في 12 مايو بعد أن أمضى 584 يوما في الأسر. ومنذ الإفراج عنه، بقي في إسرائيل إلى أن عاد الشهر الماضي إلى نيوجيرسي، حيث لا تزال عائلته.



وكان ألكسندر واحدا من بين 251 شخصا اختطفتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

ويأتي لقاء الخميس قبل زيارة مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، في وقت يكثف فيه ترامب ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.