حزب اليسار في ألمانيا يعتزم تنظيم احتجاج كبير ضد الحرب في غزة يوليو المقبل

قال حزب اليسار في ألمانيا، اليوم الاثنين، إنه سينظم احتجاجا كبيرا ضد حرب إسرائيل على غزة أواخر يوليو المقبل.

وكتبت زعيمة الحزب إينيس شفيردتنر على موقع إكس: "نريد أن نساعد في تنظيم احتجاج واسع النطاق في إطار تحالف ضد جرائم الحرب في غزة".

وجاء هذا الإعلان بعد خروج مظاهرات في لاهاي وبروكسل جذبت آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتنديد بسلوك إسرائيل في غزة.

وقالت شفيردتنر في برلين: "الشعب الألماني لم يعد يستطيع أن يغض الطرف، عندما يضطر مئات الآلاف من الناس إلى الفرار في قطاع غزة".

وأضافت أن الاحتجاج سيتم تنظيمه بالتحالف مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، ومن بينها أصوات فلسطينية ويهودية.

وذكرت زعيمة حزب اليسار "مسئوليتنا أن نجعل الأصوات الفلسطينية والإسرائيلية من أجل السلام مسموعة هنا".