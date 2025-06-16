روسيا: يجب على أوكرانيا تدمير الأسلحة الغربية من أجل إبرام اتفاق السلام

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وضعت روسيا شرطا جديدا لأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، وهو التخلص من جميع الأسلحة الغربية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو في مقابلة مع موقع "إزفستيا" الإخباري على الإنترنت: "من البديهي أنه يجب تدمير كل هذه البقايا (من الأسلحة الغربية)".

وأكد جروشكو أنه يجب القيام بذلك تحت إشراف دولي.

وقدمت موسكو العديد من المطالب الرئيسية لوقف هجماتها، إلا أن معظمها غير مقبول لكييف وحلفائها الأوروبيين.

وتطالب موسكو بالسيادة على أجزاء كبيرة من أوكرانيا وتطالب أيضا بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورفضت الحكومة الأوكرانية حتى الآن بشكل قاطع مطالب موسكو المتزامنة بتخفيض حجم القوات المسلحة والقيود المفروضة على الأسلحة بسبب المخاوف الأمنية.

وهذا الطلب الذي يتم تقديمه الآن لتدمير الأسلحة الغربية التي تم الحصول عليها هو طلب جديد بالفعل.

في غضون ذلك، قال مسئولون أوكرانيون اليوم الاثنين إن عدة أشخاص أصيبوا خلال الليل في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها خلال هجمات متجددة بطائرات مسيرة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، وخرجت امرأة في وقت لاحق بعد تلقي العلاج.

وأشارت الإدارة العسكرية في كييف، إلى أن المصاب الآخر، وهو رجل، 21 عاما، أصيب بجروح خطيرة. وتسببت هجمات المسيرات في أضرار بمباني سكنية.

ووقعت هجمات في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وأفادت معلومات أولية بإصابة شخص واحد، وتم الإبلاغ عن أضرار لحقت ببعض المباني السكنية ومرآب وسيارة.

كما تم الإبلاغ عن تضرر ممتلكات في منطقتي تشيركاسي وزابوريجيا.

كما اندلع حريق في مبنى صناعي في زابوريجيا، حسبما كتب الحاكم العسكري إيفان فيدوروف، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير أوكرانية بأن روسيا أطلقت نحو 140 طائرة مسيرة قتالية وخداعية خلال الليل، تم اعتراض 125 منها من جانب سلاح الجو الأوكراني.