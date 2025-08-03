قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق عضو الكنيست جادي أيزنكوت، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته مسئولون عن فشل لا يغتفر وسوء إدارة للحرب أوصلت إسرائيل إلى الوضع الحالي، وذلك في معرض تعليقه عن مقطع فيديو نشرته حركة حماس للأسرى.

وقال أيزنكوت: "بصفتي رئيس أركان سابق للجيش، لم أتخيل أبدا أننا سنرى يوما ما صورا لليهود وهم يحتضرون دون أن يوجد من ينقذهم، نتنياهو ووزراء حكومة 7 أكتوبر مسؤولون عن فشل لا يغتفر وسوء إدارة الحرب التي أوصلتنا إلى هذه النقطة"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأضاف "يجب أن يجتمعوا على الفور ويتخذوا قرارا يهوديا أخلاقيا قائما على القيم - للتوقيع على اتفاق فوري بشأن الرهائن، اتفاق شامل واحد، حتى لو كان ذلك على حساب وقف إطلاق نار دائم. سنكمل هزيمة حماس، هذا هو واجبنا"، وفق تعبيره.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت حركة حماس وتنظيمات إسلامية أخرى في غزة مقاطع فيديو لاثنين من الأسرى. ولم تصدر عائلات الأسرى إذنا بنشر هذه المقاطع، رغم أن إحدى العائلات وافقت أولا على نشر صور ثابتة، وتبعتها عائلة ثانية بالموافقة اليوم السبت.

وصدمت لقطات الأسرى الهزيلين داخل أحد الأنفاق كثيرا من الإسرائيليين، وأعادت إلى أذهانهم صورا للأسرى المحررين من معسكرات الاعتقال الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.