رئيس وزراء كوسوفو يدعو ترامب للضغط على صربيا لتطبيع العلاقات

دعا رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للضغط على صربيا المجاورة من أجل تطبيع العلاقات مع بلاده، التي لا تعترف بلجراد باستقلالها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كورتي، إن البلدين وقعا بالفعل اتفاقا في 2023 ولكن صربيا انتهكته وتجاهلته.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد يوم من قول ترامب في منشور على عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه حال دون نشوب صراع بين اثنتين من دول البلقان خلال ولايته الأولى.

وألقى باللائمة على خلفه جو بايدن في عدم حل التوترات في المنطقة، والتي تعهد بإصلاحها.

وقال كورتي، للصحفيين اليوم الإثنين، إن تطبيع العلاقات مع صربيا ممكن ولكن فعل هذا يتطلب جهود الولايات المتحدة التي أثنى عليها ووصفها بالشريك "الذي لا يمكن الاستغناء عنه".

ويعد هذا تحولا ملحوظا من موقفه تجاه التدخل الأمريكي في المنطقة خلال ولاية ترامب الأولى عندما اشتبك كورتي مع ريتشارد جرينيل، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة البلقان.

واتهم رئيس الوزراء جرينيل، بالاضطلاع بدور في انهيار حكومته في 2020.