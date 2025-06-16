الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مقرات لفيلق القدس في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن مقاتلاته شنت غارات جوية على مقرات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، أغارت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "عناصر فيلق القدس استخدموا مقرات القيادة هذه، بهدف التخطيط لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل عبر وكلاء النظام الإيراني في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.



يأتي ذلك، فيما شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجوما جديدا فجر اليوم، على مناطق عدة في إسرائيل، وقد أدت وفق الحصيلة الأولية إلى 4 قتلى وأكثر من 100 جريح ومفقود تحت الأنقاض بالإضافة إلى دمار هائل غير مسبوق في إسرائيل.

في غضون ذلك، منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.