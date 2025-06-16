إسرائيل تستنكر إقامة جدران سوداء حول أجنحتها في معرض باريس الجوي

استنكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إقامة جدران سوداء حول أجنحة الصناعات الدفاعية التابعة لها في "معرض باريس الجوي"، واصفة الخطوة بأنها "مشينة وغير مسبوقة"، وطالبت السلطات الفرنسية ومنظمي الحدث بالتراجع عنها فورا.

وظهرت الجدران في الليلة التي سبقت انطلاق المعرض اليوم الاثنين، حيث كانت تعزل بصريا الأجنحة الإسرائيلية عن عشرات العارضين الدوليين الآخرين.

وقال مسئولون إسرائيليون، إن الخطوة جاءت استجابة لطلب جاء في اللحظة الأخيرة من جانب المنظمين، بإزالة أنظمة الأسلحة الهجومية من العرض، وهو طلب قوبل بالرفض من جانبهم.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الاثنين: "يختبئ الفرنسيون وراء اعتبارات سياسية مزعومة لاستبعاد الأسلحة الهجومية الإسرائيلية من معرض دولي، وهي أسلحة تنافس الصناعات الفرنسية"، واصفة الإجراء بأنه "قبيح وغير لائق".

وكانت محكمة استئناف فرنسية، أصدرت حكما يوم الجمعة الماضي، ضد جماعات ناشطة سعت إلى منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض؛ بسبب الحرب القائمة في غزة.