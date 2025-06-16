منتج ألبان أمريكي يقاضي إدارة ترامب بتهمة التمييز ضد المزارعين البيض

أقام أحد منتجي الألبان في ولاية ويسكونسون الأمريكية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الاتحادية، اليوم الاثنين، ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة حرمان المزارعين البيض من المساعدة المالية الحكومية نتيجة استمرار برامج دعم المزارعين من أبناء الأقليات.

وأقام معهد ويسكونسون للقانون والحرية المحافظ الدعوى القضائية ضد وزارة الزراعة الأمريكية لصالح منتج الألبان الأبيض أدم فاوست.

يذكر أن فاوست كان ضمن مجموعة من المزارعين الذين كسبوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2021 بتهمة التمييز العرقي في برنامج إعفاء المزارعين من الديون التابع لوزارة الزراعة.

وجاء في الدعوى القضائية الجديدة أن الحكومة استمرت في تطبيق برامج التنوع والمساواة والشمول التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووجّه معهد ويسكونسون رسالة إلى وزارة الزراعة الأمريكية في أبريل يحذرها من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، ودعا 6 أعضاء جمهوريين في الكونجرس يمثلون ولاية ويسكونسن الوزارة إلى التحقيق في هذه البرامج وإنهائها.

وقال فاوست في بيان مكتوب: "على وزارة الزراعة الأمريكية الوفاء بوعد الرئيس للشعب الأمريكي بإنهاء التمييز العنصري في الحكومة الاتحادية". مضيفا: "آمل أن تُقدّم وزارة الزراعة الأمريكية إجابات ومساءلة ونتائج" محددة بشأن برامج الوزارة في هذه الدعوى.

وتشير الدعوى القضائية، إلى إن فاوست واحد من مليوني مزارع أمريكي أبيض يخضعون لسياسات تمييزية قائمة على العرق في وزارة الزراعة الأمريكية.

وتُحدد الدعوى 3 برامج وسياسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تقول إنها تضع الرجال البيض في وضع غير مؤاتٍ وتنتهك ضمان الدستور للمساواة في المعاملة من خلال التمييز على أساس العرق والجنس.

ويشارك فاوست في برنامج واحد مصمم لسد الفجوة بين أسعار الحليب وتكلفة الأعلاف، لكن الدعوى القضائية تزعم أن البرنامج يفرض عليه رسوم إدارية قدرها 100 دولار، في حين يعفي المزارعين من الأقليات والمزارعات من دفع هذه الرسوم.

كما يشارك فاوست أيضًا في برنامج تابع لوزارة الزراعة يضمن 90% من قيمة القروض التي يحصل عليها المزارعون البيض في حين يضمن البرنامج 95% من القروض للنساء والأقليات العرقية. وتزعم الدعوى القضائية أن هذا يضع فاوست في وضع غير مؤاتٍ.

كما بدأ فاوست العمل على نظام جديد لتخزين السماد يستحق الحصول على دعم حكومي بموجب برنامج الحفاظ على البيئة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، لكنه يحصل على دعم يغطي 75% من تكاليف النظام بينما يحصل المزارعون من الأقليات على دعم يغطي 90% من تكاليف النظام، كما تقول الدعوى القضائية.