مقتل 3 أشخاص من بينهم رضيع في إطلاق نار بكرنفال بولاية يوتا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 3 أشخاص من بينهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، في إطلاق نار بعد شجار بين مجموعتين بمهرجان بولاية يوتا الأمريكية.

وشاهد رجال الشرطة العاملون في مهرجان "ويست فيست" بحديقة سينتينيال في مدينة "ويست فالي" المجموعتين ليلة أمس الأحد.

وقالت الشرطة الأمريكية، عبر منصة "إكس"، إنهم "لدى اقترابهم لفض الشجار، أخرج شاب يبلغ من العمر 16 عاما من إحدى المجموعتين مسدسا وأطلق النيران".. ورد أحد رجال الشرطة بإطلاق النار لكنه لم يصب أحدا.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه بالإضافة إلى الرضيع لقيت امرأة من المارة تبلغ من العمر 41 عاما حتفها، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما من إحدى المجموعتين بطلقات نارية حيث لقي حتفه.

وقالت إن مراهقين آخرين، فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وفتى يبلغ من العمر 15 عاما، أصيبا في ذراعيهما، ولم يتضح ما إذا كانا على صلة بالمجموعتين المتورطتين، كما أن حالتهما الصحية غير معروفة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه تم احتجاز الشاب البالغ من العمر 16 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وتعد مدينة "ويست فالي"، التي يبلغ عدد سكانها نحو 134 ألف نسمة، إحدى ضواحي مدينة "سولت ليك".