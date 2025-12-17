ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، في بداية تعاملات نيويورك اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى إغلاق لها منذ نحو نصف عقد، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا في حال رفضها اتفاق السلام مع أوكرانيا، وفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفعت بنسبة تصل إلى 5ر2% إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.

وتدرس واشنطن خيارات مثل استهداف ما يسمى بأسطول الظل لناقلات النفط الروسية والتجار الذين يسهلون صادرات النفط الروسي، في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين الاتفاق المقترح مع أوكرانيا؛ مما يُسلط الضوء على خطر أن يكون التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بعيدًا عن الاكتمال.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فنزويلا "محاطة بالكامل بأكبر أسطول تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية" عندما شرع في جهود لحصار تدفقات النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأمريكية.

لكن في حين أن التصعيد من واشنطن أعاد عنصر المخاطر الجيوسياسية إلى معدلة أسعار النفط، فمن المرجح أن يكون أي تأثيره على السوق محدودا في ظل تزايد المؤشرات على اتجاه السوق نحو تسجيل فوائض كبيرة خلال العام المقبل.

كما إنتاج فنزويلا حاليا يمثل أقل من 1% من الإمدادات العالمية.

لم تغير سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا حسابات بوتين حتى الآن، ولم تقلل بشكل كبير من الصادرات النفطية، لكن الكرملين قال إن العقوبات ضارة بإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولا يزال النفط يسير على طريق تسجيل تراجعا سنويا في أسعاره بنهاية العام الحالي، مع توقع أن يتجاوز العرض الطلب هذا العام والعام المقبل، مدفوعا بشكل أساسي بعودة أوبك+ إلى الإنتاج المتوقف بوتيرة سريعة، وقيام منتجين آخرين بزيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة الثامنة و28 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.8% إلى 59.93 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 56.26 دولارا للبرميل تسليم يناير.