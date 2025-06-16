منظومات الدفاع الإسرائيلية تقصف نفسها!

تداولت منصات إعلامية الاثنين، مقطع فيديو يظهر فشلا في نظام الدفاع الإسرائيلي، في اعتراض وابل من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت فجر اليوم مناطق عدة في إسرائيل.



ولفتت هذه المنصات إلى أنه خلال الموجة الجديدة من الضربات الإيرانية على إسرائيل فجر الاثنين، أطلقت إيران صواريخ جو-جو تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الإسرائيلية، ما أجبرها على العمل ضد بعضها البعض.

ويظهر المقطع خللا في نظام دفاع جوي إسرائيلي، يرجح أنه من طراز "حيتس-3"، أثناء إطلاقه.

ولم يعمل الصاروخ كما هو مخطط له، ودمر منصة إطلاقه في صحراء النقب.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

وأكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.

ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين ببدء هجوم إيراني جديد واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وتركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى، وأفيد عن 4 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين.