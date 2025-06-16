السوداني يدعو الى إتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الأحد إلى ضرورة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن في العراق في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر.

وطالب السوداني خلال إجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة الأوضاع والملفات الأمنية والعسكرية من وزارة الخارجية" بالعمل على ما يلزم في الهيئات الدولية والأممية لحفظ السيادة العراقية ورفض التجاوزات التي ارتكبها الكيان الصهيوني"،بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما دعا إلى" بذل أقصى الجهود لتسهيل نقل العراقيين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم الى أرض الوطن، بمن فيهم الموجودون في ايران" .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على" قدرة أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار الداخلي، وامكانيتها المهنية العالية في مواجهة مختلف التحديات".

وشهد الإجتماع إستعراض عدد من الملفات ذات الصلة، وكل ما يتعلق بتطورات الأزمة التي تشهدها المنطقة.

وأكد المجلس على الملاحقة القانونية لمثيري الفتن، وكل من يعمل على نشر الأكاذيب، ممن يستغلون الأوضاع في المنطقة، بهدف الإساءة الى الاستقرار في عموم البلاد.

وجدد المجلس تضامن العراق مع إيران ، التي تتعرض لعدوان" صهيوني" سافر، يهدف الى توسعة الصراع وزعزعة الأمن الاقليمي والدولي، كما جددإستعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة للشعب الإيراني لمعالجة آثار العدوان.