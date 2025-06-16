وزير الخارجية الإيراني: النار التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة

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شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، على أن النار التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة.



وقال عراقجي إن كل دول المنطقة تقريبا أدانت وبشكل جيد العدوان الإسرائيلي ووزير الخارجية السعودي كان أول المتصلين بي.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تقوم وباقتدار بتوفير أمن البلاد.

وأكد وزير الخارجية أنه إذا توقف العدوان فستتوفر أرضية العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات، مؤكدا على أن استمرار الهجمات يقوض أي مساع سياسية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يصدر عن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر يوم الاثنين، موقفا واضحا يدين استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

كما أوضح أن عدم إدانة هذه الهجمات يعد بمثابة تشجيع واضح على استمرار العدوان.

واتهم عباس عراقجي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم الهجمات الإسرائيلية على بلاده، معتبرا أن مواقف الغرب "منحازة بشكل أحادي لصالح إسرائيل".

وأفاد بأن "تشجيع واشنطن وبعض العواصم الأوروبية للعدوان الإسرائيلي يُعد خطأ تاريخيا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم".

يذكر أنه في فجر يوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.