نتنياهو يزعم تدمير نصف مسيّرات إيران ويهدد بضرب مواقعها النووية

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن تل أبيب قضت على نصف الطائرات المسيّرة التي تمتلكها إيران، مهددا بمواصلة "تدمير أهدافها النووية بشكل ممنهج".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ عقده نتنياهو مساء، تناول خلاله مجريات الحرب مع إيران من وجهة نظره، وفق وكالة الأناضول.

وقال نتنياهو: «استهدفنا في بداية الحرب كبار العلماء، وما زالت يدنا ممدودة (للمزيد من الضربات)».

وأضاف: «وجهنا ضربة شديدة جدًا لمنشأة نطنز النووية. وبالنسبة للصواريخ الباليستية الإيرانية، نحن نقوم بتدمير مصانع الإنتاج واحدًا تلو الآخر. حيّدنا عشرات الصواريخ، وقضينا على قمة القيادة الأمنية في إيران، ونواصل العملية».

وتابع مهددا: «نحن نواصل تدمير الأهداف النووية بشكل منهجي. دمّرنا مئات الصواريخ واستهدفنا عددًا هائلًا من منصات الإطلاق».

وزعم نتنياهو تدمير كمية وصفها بالهائلة من منصات الإطلاق، وقال: «لا يهم كم عدد الصواريخ لديهم، المهم هو عدد المنصات، وكان لدى الإيرانيين آلاف الطائرات المسيّرة، دمرنا نصفها».

كما ادعى أن إسرائيل تسيطر على أجواء طهران، وقال: «اخترقنا طريقا جويا سريعا إلى سمائها، واستهدفنا أيضًا صواريخ أرض-جو التي حاولت اعتراضنا».