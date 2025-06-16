وزير الخزانة الأسترالي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة خطيرة

قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، اليوم الإثنين، إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية، ورد إيران عليها تمثل لحظة "بالغة الخطورة" بالنسبة للشرق الأوسط.

وأضاف أن ذلك إلى جانب الاضطرابات في مناطق أخرى من العالم، يدفع الاقتصاد العالمي إلى "مرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن".

وأشار تشالمرز، إلى أن ارتفاع أسعار النفط منذ الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي دفع أسواق المال إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أستراليا؛ مما يدل على أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر على تداعيات الأحداث على النمو الاقتصادي، أكثر من تركيزهم على تأثير التضخم في المدى القريب، وفقا ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ودخل النزاع بين إسرائيل وإيران يومه الرابع، اليوم الإثنين، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب في المنطقة الغنية بالنفط.

وقال "تشالمرز"، في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية، إن "ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا على توقعات التضخم، لكنه يشكل أيضا خطرا على نمو الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن "ما تفعله عادة البنوك المركزية، وليس فقط البنك المركزي لدينا، أنها تحاول تجاهل الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، والنظر في التداعيات الأوسع نطاقا".

وردا على سؤال بشأن ما تنصحه به وزارته حول التداعيات الاقتصادية للنزاع، قال تشالمرز، إن هذا النزاع يعد عنصرا رئيسيا في تفاقم حالة التقلبات العالمية، التي تعود إلى أسباب تتراوح بين التوترات الجمركية التي تثيرها الولايات المتحدة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصولا إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الأبرز لأستراليا.

وأضاف تشالمرز: "لذا يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن، وبرغم أن أستراليا في موقع قوي ومستعدة جيدا للتعامل مع هذا القدر من عدم اليقين والتقلبات، فإننا لن نكون بمنأى عن ذلك".