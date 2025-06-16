سلطان عمان يؤكد حرص بلاده على إنهاء الصراع الإيراني الإسرائيلي سلميا

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، وجه السلطان في بداية الاتصال التعزية والمواساة للرئيس الإيراني في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، مستنكرًا ما سببته من أضرار في البنى الأساسية والمنشآت، وراجيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وشدد على أهمية التهدئة من الجانبين، والعودة للمفاوضات والحوار والتفاهم؛ لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته الكارثية، حفاظًا على سلامة أرواح السكان والمقدرات.

وأكد حرص وسعي حكومة سلطنة عُمان للمساهمة الفاعلة، وبكل الوسائل السياسية والدبلوماسية، لإنهاء هذه الأزمة ومنع تفاقمها، وإيجاد تسويات عادلة ومنصفة، بما يكفل عودة الحياة إلى مجرياتها الطبيعية.

من جانبه ثمّن الرئيس الإيراني الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان؛ لتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ترسيخًا لدعائم الأمن والسلم وتحقيقًا للاستقرار والازدهار لكل الشعوب.

وأكد أن «بلاده وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، تؤيد الحلول الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض، وملتزمة بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع العدالة وحق الدول في الدفاع عن النفس».

#عــــاجل



جلالةُ السُّلطان المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يجري اتصالًا هاتفيًّا مع فخامة الدكتور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وجّه جلالته في بداية الاتصال التعزية والمواساة لفخامة الرئيس في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده، مستنكرًا ما سببته من أضرار في البنى… — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 16, 2025

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.