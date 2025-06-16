عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع كولومبيا احتجاجا على العنف

بعد أسبوع من محاولة اغتيال سيناتور محافظ في كولومبيا، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص يوم الأحد ضد العنف في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عدة مدن.

ففي العاصمة بوجوتا، خرج حوالي 70 ألف شخص، وفقا لتقديرات المدينة، إلى الشوارع في مسيرة صامتة لإظهار تضامنهم مع السياسي المحافظ ميجيل أوريبي تورباي من حزب المركز الديمقراطي، الذي أصيب بجروح خطيرة بطلق ناري.

وأصيب السيناتور البالغ من العمر 39 عاما بالرصاص خلال فعالية انتخابية في بوجوتا يوم السبت الماضي. ولا يزال في حالة حرجة في المستشفى.

وتم احتجاز ثلاثة مشتبه بهم حتى الآن، بينهم قاصر. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالدوافع المحتملة أو الجهات التي أمرت بالهجوم مجهولة.

يشار إلى أن أوريبي هو أحد أشد منتقدي الرئيس اليساري جوستافو بيترو، الذي يتولى منصبه منذ عام 2022.