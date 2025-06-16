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أظهرت مشاهد مصورة دمارًا كبيرًا جراء استهداف إسرائيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران.

الصور الأولى للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. pic.twitter.com/W5iW7TnGTo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025

وأظهر البث الرسمي للتلفزيون، مذيعة وهي تتحدث على الهواء مباشرة قبل أن يتم الاستهداف ما أثار ذعرًا قبل ن تغادر موقعها على الفور، فيما غطى المكان حطامٌ مع انبعاث أدخنة.

العدو يستهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الان pic.twitter.com/uR3wTnK3TL — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 16, 2025

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بأنها ستستهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.