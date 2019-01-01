المرشد الإيراني يهدد بالرد على «اختطاف» بريطانيا لناقلة النفط

هدد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بالرد على "اختطاف" بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

وقال خامنئي اليوم: "لقد أصبح خبثهم مكشوفا للجميع، فقد اختطفوا ناقلتنا النفطية بقرصنة بحرية ويسعون لإضفاء صفة قانونية على ذلك.. الإيرانيون لن يدعوا ذلك يمر دون رد، وسيردون عليه في الوقت والمكان المناسب".

وكانت السلطات في جبل طارق قد احتجزت بالتعاون مع عناصر من البحرية الملكية البريطانية الناقلة العملاقة "جريس 1" الأسبوع الماضي للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما لمصفاة بانياس السورية، بالمخالفة للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية.

وجرى احتجاز قبطان الناقلة وثلاثة آخرين من أفرادها بصورة مؤقتة، إلا أنه تم لاحقا إطلاق سراحهم.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق أمرت بعدم السماح للناقلة بالإبحار مرة أخرى، حتى الحادي والعشرين من يوليو الجاري على أقل تقدير.

وظهرت مؤشرات على احتمال حدوث انفراجة خلال الأيام الماضية، بعدما عرض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إطلاق السفينة شريطة تعهد إيران بألا يتم توجيه شحنتها إلى سورية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران تسعى لحل القضية بالطرق الدبلوماسية.

وجبل طارق إقليم بريطاني يقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا، وتزعم مدريد أيضا السيادة عليه.