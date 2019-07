ينطلق فيلم "The Lion King" بتقنية آي ماكس 3D في أحد سينمات الشيخ زايد، بدايةّ من الأربعاء المقبل 17 يوليو وحتى الثلاثاء 30 يوليو، ويعتبر الفيلم هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيلا الثمانينات والتسعينات، ويعتبر الفيلم هو ثاني تجارب شركة "ديزني" هذا العام في تحويل كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم "Aladdin"، والذي تبلغ إيراداته المليار دولار على مستوى العالم.



وتعتبر تقنية آيماكس هي أفضل تجربة سينمائية على الإطلاق، لأنها تمنح الجمهور أعلى مستوى من الوضوح والتباين والدقة للفيلم السينمائي هذا بفضل جهازي العرض اللذان يمنحا إسقاطا مزودجا لتدرك صورة أقرب للواقع بدقة 4K، ذلك بجانب شاشتها العملاقة بأبعاد 13×24 متر وهو ما يُعادل 10 شاشات عادية، كما تتمتع تقنية آيماكس بـ 12 قناة صوتية لتمنح المشاهد نظام الصوت المُحيطي ليتمكن من سماع أدق الأصوات وإدراك مصدرها، وصُممت قاعة آيماكس ليتمكن المشاهد من رؤية الشاشة بالكامل من أي كرسي داخل القاعة، وفي حالة تصوير الفيلم بكاميرا آيماكس، يمكن للمشاهد الاستمتاع بـ26% صورة أكبر من الشاشات العادية، لتمنحه المزيد من التفاصيل خاصةً مع شاشتها المنحنية الضخمة.



وصرّح رمزي خوري نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية المالكة لقاعة آي ماكس قائلا: "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة فيلم (The Lion King)، ولكن إعادة إحياء الفيلم مرة أخرى وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة ليست تستهدف من يبحث عن القصة، بل من يبحث عن التفرد، عن معايشة تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم (Aladdin) يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات، وهو ما تقوم به ديزني حاليًا، وما تتفرد به قاعة آيماكس".



ويتتبع فيلم "The Lion King"، قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية.



ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل في دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور في دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه في دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلي إيشنر في دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة البرايم تايم سيث روجن في دور بومبا، والإعلامي الحاصل على جائزة البرايم تايم 12 مرة جون أوليفر في دور زازو، الفيلم قصة الحاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.