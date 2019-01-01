مغني بوب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في أوغندا 2021

أعلن أحد رموز المعارضة الأوغندية ومغني البوب كياغولاني سسينتامو والمعروف باسم بوبي واين، أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2021.



وقال واين - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، الاثنين - إنه سينافس الرئيس الحالي للبلاد يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية القادمة.



يذكر أن واين (37 عاما) ذاع صيته في عام 2017، عندما فاز، كمرشح مستقل، في الانتخابات البرلمانية ليصبح نائبا عن دائرة قريبة من العاصمة الأوغندية كامبالا.



ويتولى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مقاليد الحكم منذ عام 1986 وينتوي الترشح لفترة رئاسية أخرى في الانتخابات القادمة.