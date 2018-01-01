تواصل القتال بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة الحدود

تواصلت المعارك بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، حيث تبادل الجانبان إلقاء اللوم عن سبب إندلاع أعمال العنف بينهما.



وأفادت الأنباء بأن أكثر من 12 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في مطلع الأسبوع الجاري في منطقة حدودية على مسافة نحو 200 كيلومترا شمال منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها .



وذكرت وزارة الصحة الأرمينية أن أحد سكان قرية ريفية في مقاطعة تافوش الشمالية يبلغ من العمر 48 عاما أصيب بجراح خطيرة اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرة آذارية بدون طيار ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية .



وأصدرت وزارتا الدفاع في الجانبين بيانات اليوم الخميس، قالتا فيها إن القتال استمر في المنطقة الحدودية الشمالية.



وسبق لأرمينيا وأذربيجان أن خاضتا حربا على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، ولقي في هذه الحرب نحو 30 ألف شخص حتفهم.