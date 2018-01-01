محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية منطقة وسط سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية وكافة الأجهزة بتنمية سيناء وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء.

وأضاف المحافظ، أثناء الاجتماع الخاص، ببحث تنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين فى هذه المنطقة، أن توجيهات السيد الرئيس السيسي إلى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بتنمية سيناء ودعم احتياجات أهلها، وخاصة وسط سيناء.

وناقش المحافظ كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فى رى وزراعة الأراضى إلى جانب توفير احتياجات أهالى وسط سيناء من المياه لمختلف الاستخدامات، مشيرا إلى طلب وزارة الرى بإنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتى الرى والزراعة بهدف تنمية المحافظة، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.

وطالب المحافظ بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها، فى رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى ، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها.

واستعرض المحافظ المشروعات المقدمة من الجهات المعنية لتنمية منطقة وسط سيناء، وشملت: إنشاء بحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه علاوة على صيانة السدود، والمقترحات الخاصة باقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية، إلى جانب بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض اعاقة لتهدئة المياه فى منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها فى الرى والزراعة، وبهدف آخر هام وهو منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجى، علاوة على إقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة بواقع مرتين سنويا لاتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بامكان التوسع فى الرى والزراعة مرتين فى العام بدلا من مرة واحدة حاليا.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مسئولى شركة سيناء للحفر بإقامة مركز لحفر وصيانة الآبار فى منطقة وسط سيناء وتزويده بالمعدات اللازمة لتكون الشركة جاهزة لأى عمل فى مجال حفر وصيانة الآبار، إلى جانب إنشاء محطة رفع للمياه خلف سد الروافعة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار خلف السد واستخدامها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى وأجهزتها البحثية والمختصة.