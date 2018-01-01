إصابات كورونا في تركيا تتخطى حاجز الـ216 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216 ألفًا و873 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5440.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1087 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 198 ألفا و820.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 585 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.