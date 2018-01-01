محافظ مطروح: إنشاء منفذ توزيع مياه غراب لأهالي منطقة أوجارين بالسلوم

وجه خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقاءه، اليوم، مع أهالي منطقة أوجارين- والتي تقع جنوب مدينة السلوم بـ50 كيلو متر- بإنشاء منفذ توزيع مياه (غراب) لخدمة المنطقة.



وأوضح خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد من محطة تحلية مياه الآبار (أوجارين) تعمل بطاقة إنتاجية 100 م3 في اليوم، وهي من ضمن المحطات التي أنشأتها الدولة لسد الاحتياج المائي بالقرى المحرومة وذلك استعدادا للافتتاح.



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قام بجولة تفقدية لمحطة تحلية مياه البحر الرميلة 3 التي تعمل بطاقة إنتاجية 12 ألف م3 /اليوم، بتكلفة إنشائية 160 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي مدينة مرسى مطروح استعدادا للافتتاح قبل نهاية العام الجاري.