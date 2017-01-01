قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، محمد المصباحي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم يعبر عن روح حقيقية في الشعور بالعامل المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن «العامل المشترك أكبر من الدم والجيرة والمصير».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن «الرئيس السيسي أكد رفضه المساس بوحدة ليبيا قطعًا»، مشيرًا إلى أن القبائل أكدت أنها مصممة على تطهير وتحرير البلاد من المحتل التركي الذي يريد أن يحتل الدولة.

ولفت إلى أن «السيسي» أكد أهمية عدم المساس بالخط الأحمر «سرت - الجفرة»، متابعًا: «كل ليبيا لا نرضى أن يكون بها شبر واحد لمحتل أو مغتصب وخاصة ما تريد تركيا القيام به».

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.