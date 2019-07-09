إصابة 10 أشخاص بينهم 6 أطفال في تصادم سيارتين في مركز بني مزار المنيا

أصيب 10 أشخاص بينهم ٦ أطفال، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بحى الشيخ فضل مركز بنى مزار شمال المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي" الجيش" بحرى الشيخ فضل مركز بنى مزار شمال المنيا ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى والأخرى نقل بمقطورة على طريق الجيش بحرى الشيخ فضل مركز بنى مزار بالمنيا، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، وهم (أميرة.م - 17 سنة) طالبة، (سمر.ع - 27 سنة)، (صفاء.أ - 38 سنة)، (أحمد.ر - 3 سنوات)، وشقيقه (حمزة - 5 سنوات)، (محمد.م - 10 سنوات)، و(بلال.م - 13 سنة)، مقيمين المنيا، وإصابة سائق السيارة (محمد ج م - 42 سنة) ومقيم الإسماعيلية، و(محمود.ر.ع - 40 سنة)، و(سوزان.ب.ع - 45 سنة) ومقيمين سمالوط.

وتم تحويلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارات وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.