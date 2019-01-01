 الرئيس الألماني يعتزم التوجه إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات غرب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الألماني يعتزم التوجه إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات غرب البلاد

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 1:42 م
أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إنه يعتزم التوجه "في الوقت المناسب" إلى المناطق المنكوبة جراء كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

وقال شتاينماير: "سأحصل على صورة للوضع على الأرض وقبل كل شيء سأسعى لإجراء محادثات مع أفراد الإغاثة والمتضررين"، واصفا الفيضانات والوفيات العديدة بأنها مأساة.

وأعرب الرئيس عن ذهوله من الوضع، معربا عن مواساته للعائلات الثكلى، وقال: "مصيركم أثر في قلبي".

ودعا شتاينماير إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ والحد من مثل هذه التقلبات الجوية المتطرفة، مؤكدا أن ما يهم في الوقت الحالي هو التضامن والدعم السريع لضحايا الفيضانات، وقال: "بلادنا تقف متحدة في وقت الأزمة".

وذكر الرئيس أنه بمجرد انحسار المياه سيتضح المدى الحقيقي للكارثة، مؤكدا أهمية أن يستمر الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات في تلقي الدعم حتى عندما لا تهيمن صور الكارثة على الأخبار، وقال: "دعونا لا نخذل آمالهم".

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