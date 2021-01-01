 منغوليا تسجل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منغوليا تسجل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:24 ص

 أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الجمعة، تسجيل 1364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 9 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 716 شخصا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 144 ألفا و492 حالة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.
وتعافى على مدار أمس، 3 آلاف و730 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 121 ألفا و953 شخصا.


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