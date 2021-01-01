ضبط 45 كيلو حشيش وبانجو بمليون و150 ألف جنيه في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، من ضبط شخصين، عاطلين، في الإسكندرية، لاتهامهما بحيازة 150 طربه لمخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، و15 لفافة لمخدر البانجو، تزن 30 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية، مليون و150 ألف جنيه.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محال إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة أول السلام، محافظة القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذان من نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين لهما، وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة، في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة؛ لاستخدامها في عملية الترويج.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.