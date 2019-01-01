مباراة المصري البورسعيدي تحدد مصير عماد النحاس مع الاتحاد السكندري

تسود حالة من الغموض مصير عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بعد تراجع نتائج الفريق وهزيمته الأخيرة أمام فريق سيراميكا بخماسية نظيفة.

وعلى الرغم من الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، عقب مباراة سيراميكا ومطالبة البعض بإقالته إلا أن إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رأت إرجاء الأمر وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار.

ووفقًا لمصدر مطلع بنادى الاتحاد السكندرى فإن إدارة الاتحاد السكندرى فضلت التريث، لحين الانتهاء من مباراة المصرى في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى العام بسبب ضيق الوقت.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى لن يصبر كثيراً على عماد النحاس في حالة هزيمة الفريق أمام المصرى البورسعيدى، خصوصاً أن نتائج الفريق مع عماد النحاس ليست مرضية لمسؤولى الاتحاد السكندرى.

ولعب الاتحاد السكندرى تحت قيادة النحاس 12 مباراة فاز خلالها في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات، ويحتل زعيم الثغر المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 27 نقطة.