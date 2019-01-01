قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن إيران دولة جارة تربطها بالمملكة علاقات دينية وثقافية، داعيا طهران للتعاون مع دول المنطقة.

وأضاف في مستهل قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إيران عليها الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المملكة دعمت كل الجهود التي أطلقت للتوصل إلى حل سياسي يمني وفقا للمرجعيات الثلاث، كما بذلت مساعي كبيرة لتثبيت الهدنة الحالية، ومستمرة في تقديم المساعدات لليمنين.