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دعا الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، مساء الجمعة، البرلمان إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الحالي.

وذكر بيان أن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا الجمعة لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص مسألة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال البيان إن الإطار التنسيقي أقر أنه في حالة انعقاد دائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك.

على الصعيد نفسه، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، القوى السياسية إلى حسم حواراتها للمضي بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما دعا البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان في تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة.

ولم تتوصل القوى الكردية في البرلمان العراقي حتى الآن إلى توافق بشأن تسمية مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية.

كما لم تحسم قوى الإطار التنسيقي الشيعي قرار ترشحها لأي شخصية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وذلك للتباين في الرؤى بين أطراف الإطار.

كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد شكك أمس بتشكيل حكومة عراقية قوية بوجود السلاح والميليشيات المنفلتة وعدم محاسبة الفاسدين.