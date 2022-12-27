«نزهة في ميدان المعركة» عرض مسرحي ضمن مهرجان قسم المسرح بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشى بمنطقة بحري بوسط الإسكندرية، مساء اليوم، عرض تحت عنوان «نزهة في ميدان المعركة» ضمن فعاليات مهرجان قسم المسرح «للأقسام والمعاهد المتخصصة» إخراج محمد شحاتة و ديكور إعداد وتنفيذ موسيقى خالد محمود و تأليف دراما فرناندو آرابال و دراما تروج محمد شحاتة و خالد محمود و ديكور صفوت عادل و دراما حركية محمد صالح و تصميم وتنفيذ إضاءة جاسر فرن و تدقيق لغوي كامل درويش.

وكانت قد افتتحت الدكتور جيهان محمود وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدورة الجديدة لمهرجان قسم المسرح، مساء أمس بقصر ثقافة الأنفوشى، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والفنانين المسرحيين، وقد خصصت دورة هذا العام من المهرجان للأقسام والمعاهد المتخصصة، وتحمل اسم الفنان صبري فواز ابن قسم المسرح والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتتشكل إدارة المهرجان من: الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور منال فودة رئيس المهرجان ورئيس قسم المسرح، والدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، والدكتورة رضوة صبحي منسق عام المهرجان، والمديرين التنفيذين للمهرجان، محمد عبد القادر والطالب شريف طارق، ورئيس لجنة الورش الفنان أحمد علي، والطالبين حازم حسن وشهد أشرف منسقي لجنة العروض، بجانب الكثير من الطلاب الذين يشكلون لجان المهرجان المختلفة رؤساءً وأعضاءً.

وتحفل دورة هذا العام بالكثير من الفعاليات المسرحية المهمة منها: تقديم عدد من العروض المسرحية التي تمثل جهات أكاديمية متخصصة منها: قسم المسرح بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، الذي يقدم: "الدب" إخراج حازم صلاح "نزهة في ميدان المعركة" إخراج محمد شحاتة - "رحلة حنظلة" إخراج مروان محمود - "محطة صيانة" إخراج أنس النيلي - "كايوتك" إخراج محمد الحصافي- "نساء بلا ملامح" إخراج محمود فيشر. ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة بعرض "راشومون" إخراج محمد فريد، أما المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية فيشارك بعروض "الوحوش الزجاجية" إخراج أشرف على، و"مخيم ستوكهولم" إخراج عمرو خميس، و"حد شايف حاجة؟" إخراج عبد الرحمن الديب. كما يشارك المعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية بعرض "قصة حديقة الحيوان" إخراج محمد رمضان. و يشارك قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس بعرض "الأديب الكبير عم إبراهيم" إخراج محمد عصام. وبعد انتهاء العروض تقام ندوات تطبيقية يشارك فيها نخبة من النقاد الأكاديميين.

ويضمن فعاليات المهرجان، مجموعة من الورش والمحاضرات الفنية في جميع عناصر العرض المسرحي بواسطة أساتذة متخصصين منها: مهنة التمثيل بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل للفنان أحمد إسماعيل والفنان مصطفي عسكر - آليات إعداد الممثل من ذوى الهمم للفنان أحمد حكم - البيئة الصوتية "الموارد والتطبيق" للمهندس عصام لبيب - مفهوم الرؤية الإخراجية "مدخل تطبيقي" للدكتور أيمن الخشاب - الإعداد الموسيقي وإيقاع العرض للفنان إيهاب قنديل - مسرحة المناهج في المسرح المدرسي للدكتور محمد عبد المنعم والأستاذة جيهان نور - تساؤلات حول موارد العمل الثقافي للأستاذ حاتم سلامة - تقنيات التمثيل في الوسائط المتعددة للأستاذ الدكتور نبيلة حسن - الإضاءة المسرحية وإيقاع العرض للفنان إبراهيم الفرن.