أحيا الفنان رامى صبرى حفلاً غنائياً ضمن حفلات الصيف بالساحل الشمالى، وقدم عددا كبيرا من أغانيه سواء القديمة أو الجديدة والتى تفاعل معها الجمهور السعودى، منها "كلمة" و"تعالى" و"أهد الدنيا"، "الراجل"، "غريب الحب"، "حياتى مش تمام" وغيرها من أجمل أغانيه.

حرص المطرب رامى على الاعتذار للملحن الكبير محمد رحيم، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة والذي اتهم فيها رحيم بمهاجمته للأعمال الناجحة وأنه حاقد من نجاح عمرو مصطفى في أغنية "بشرة خير" التي قدمها مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.

وكتب "صبري" في تعليق على الفيديو الذي نشره رحيم ليثبت فيه انتهاك رامي للعديد من ألحانه منذ سنوات، وكتب: «وأنا كمان بحبك وانت عارف ولو كان خاني التعبير فا أنا بعتذرلك قدام الناس أنك فهمتني غلط وأنا مقدرش أزعلك ابدا».