تحيي اليوم فرقة مسار إجباري، حفلا غنائيا في تونس بفعاليات مهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ 57.

وتضع مسار إجباري لمستها الغنائية الخاصة في فعاليات النسخة السابعة والخمسين من مهرجان الحمامات الموسيقي الدولي في أولى مشاركاتها الرسمية، والذي يستمر هذا العام في الفترة بين 8 يوليو وحتى 12 أغسطس.

ويشهد المهرجان الدولي هذا العام أكثر من 25 عرض موسيقي عالمي؛ من بينهم نجوم العالم العربي مثل الفنان اللبناني مروان خوري والأردني عزيز مرقة في حين تمثل مسار إجباري مصر خلال مشاركتها الأولى في الحمامات.

وتعود مسار إجباري لأحضان الجمهور التونسي للمرة الثانية هذا العام بعد 6 أشهر منذ آخر حفلاتها الغنائية في تونس خلال مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في يناير الماضي.

وتخطف مسار إجباري مسامع الجمهور التونسي برحلة غنائية مطولة بين أغانيها القديمة والجديدة، بينها «اقرأ الخبر» و«نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«أنا هويت»، مع مقتطفات من أغنيات ألبومها الجديد .