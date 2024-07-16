هجوم بمسيرة أوكرانية يشعل حريقا بمصنع غربي روسيا

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تسبب هجوم نفذته مسيرة أوكرانية، في نشوب حريق بأحد المصانع في منطقة كورسك بغرب روسيا، حسبما أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على تطبيق تليجرام.

وقال سميرنوف إن الهجوم الليلي لم يسفر عن إصابات.

ورغم ذلك، أفاد تقرير إعلامي بإصابة شخص وامتداد الحريق بمصنع معدات الجهد المنخفض إلى مساحة نحو 400 متر مربع.

وفي هجوم منفصل بمُسيرة استهدفت مستوطنة تيوتكينو، أصيب شخص، في منطقة كورسك.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بالبلاد.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".