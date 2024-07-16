 وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون


نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:58 ص

 

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