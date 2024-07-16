إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

انتخب نواب أوروبا في ستراسبورج، اليوم الثلاثاء، روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة.

وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة مدتها عامان ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

وتعد ميتسولا ثالث امرأة تتولى هذا المنصب.

وكان من المتوقع أن تحظى ميتسولا، من مالطا، والتي تنتمي لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، بدعم النواب للفوز بولاية أخرى، بعدما فاز حزب الشعب الأوروبي بـ 188 مقعدا في الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو الماضي.

وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 يناير 2022 خلفا للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته. وميتسولا هي عضو في البرلمان منذ عام 2013.