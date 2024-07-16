تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

صعدت أسعار كيلو السمك البلطي 3 جنيهات ليتراوح بين 60 إلى 62 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.

‏‎تراجع سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.

‏‎هبط سعر الكابوريا 20 جنيها ليتراوح بين 40 إلى 170 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 220 جنيها.

‏‎انخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 420 إلى 520 جنيها.

‏‎وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 120 إلى 340 جنيها.

‏‎تراجع سعر السمك بوري 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.