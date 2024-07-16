تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.
- وجاءت الأسعار كالتالي:
صعدت أسعار كيلو السمك البلطي 3 جنيهات ليتراوح بين 60 إلى 62 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
تراجع سعر سمكة موسى 10 جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.
انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.
هبط سعر الكابوريا 20 جنيها ليتراوح بين 40 إلى 170 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 220 جنيها.
انخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 420 إلى 520 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 120 إلى 340 جنيها.
تراجع سعر السمك بوري 10 جنيهات ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.